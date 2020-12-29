Необычные круги на реке заметили в Горном Алтае. Видео

Жители Республики Алтай записали на видео странное явление на местной небольшой реке. Его опубликовали на странице exploring__siberia в Instagram.

На кадрах видно, что на воде образовался отчетливый светлый круг, от которого расходятся круги большего размера.

"Такие круги образуются благодаря вихревому течению, возникающему в реке. Попавший в такое течение кусок ледяного покрова начинает вращаться, – гласит подпись к посту с видеозаписью. – Во время вращения края этого куска стачиваются об окружающий его лед, и вскоре может получиться ровный круг".

Вероятно, речь идет об улово – участке реки, где образуется противоток основному потоку либо водоворот. Явление возникает у прижимов, вблизи перекатов, выступов берега, в местах резкого расширения русла реки и впадения притоков.