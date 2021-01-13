"Чудо-женщину 1984" выдвинули на "Оскар" во всех существующих категориях

Студия Warner выдвинула "Чудо-женщину: 1984" на "Оскар" во всех номинациях. Об этом сообщает портал Comic Book.
Пока ленту показали только в США и на онлайн-сервисе HBO Max. В России премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 14 января.
Кроме исполнительницы главной роли Галь Гадот, на "Оскар" выдвинуты продюсеры Дебора и Зак Снайдер, режиссер Патти Дженкинс, сценаристы Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм, актрисы Кристен Виг, Робин Райт и Конни Нильсен и актеры Крис Пайн и Педро Паскаль. Также на премию претендуют художники по костюмам, композитор, оператор и другие члены команды.
Ранее amic.ru писал о том, что рейтинг сиквела "Чудо-женщины" падает еще до начала показа в России. Ожиданий зрителей в США картина не оправдала.
Комментарии
Получит оскары.
Потому что там махровый феминизм и прочие нужные на западе "ценности".
Вчера посмотрел. Так себе. Есть приятные глазу кадры, но в общем на четверочку с минусом. И этот феминизм, который сочится из всех щелей, убивает напрочь интерес к фильму. Хорошо, что хоть откровенный лгбт в фильм не напихали!
Чудо-женщину
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Фу, гадость какая то! А Педру Паскаля, за пару серий Мандалорца выдвинули?
Писали же, что сборы так себе.
А Галька симпатичная. Я бы с ней откатал произвольную программу.