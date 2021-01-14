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Новости

ВОЗ ожидает, что второй год пандемии станет тяжелее первого

, ИА "Амител"
На такие выводы экспертов наталкивает динамика распространения ковида
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Второй год пандемии коронавируса может оказаться еще сложнее, чем первый, считает директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы вступаем во второй год пандемии, и он может оказаться даже более тяжелым, учитывая динамику распространения коронавируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", – констатировал Райан.

Он уточнил, что заболеваемость вновь достигла пика, о чем свидетельствуют поступающие в ВОЗ данные за последние две недели.

Эпидемическую обстановку в Европе и Северной Америке Райан охарактеризовал как "идеальный шторм". По его словам, скачку заболеваемости способствовали морозы, из-за которых люди стали чаще скапливаться в помещениях, а также новые штаммы ковида.

Как ранее писал amic.ru, новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 (VOC) обнаружили в более 20 странах Европы. По данным ученых, разновидность ковида VOC-202012/01 на 70% заразнее своего предшественника. В Великобритании в декабре даже вводили жесткие ограничительные меры, из-за того что инфекция распространялась слишком быстро.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

14.01.2021 09:32
- гость -

Наше правительство нас защитит. У нас же есть вакцина. Получишь еще паспорт о вакцинации и будет тебе счастье! Коронавирус не пройдет

14.01.2021 09:35
- гость -

Пандемия !!!??? Ничего личного, просто бизнес.

14.01.2021 10:56
- гость -

Каждый год страшнее.

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