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Новости

"Она у вас больше не дернется". Мама Вари Голошубовой рассказала подробности трагедии

, ИА "Амител"
Женщина намерена добиваться максимального наказания для медиков
Фото: @regina_goloshybova

Фото: @regina_goloshybova

Четыре часа родители Вари Голошубовой провели у дверей реанимации центральной районной больницы Советского района, дожидаясь известий от врачей. 11 января, когда они только привезли годовалую дочку с ожогами в больницу, врачи сказали, что травмы не серьезные и с девочкой все будет нормально. Однако рядовая история обернулась трагедией: малышка умерла. Подробности amic.ru рассказала мама девочки.  

Больше боялись за глаз

Семья Голошубовых живет в Якутии. Новогодние каникулы они проводили в Алтайском крае – приехали в гости к родственникам в село Красный Яр Советского района. Утром 11 января мама с Варей были на кухне. Когда Регина (мама) отвернулась, девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем. "Мы быстро сняли комбинезончик, закутали дочку в плед и поехали в больницу. Испугались больше всего из-за глаза, потому что он опух", – рассказывает женщина.

Так как Варя очень маленькая, медики ее на всякий случай определили в реанимацию. Поставили обезболивающий укол, обработали раны, забинтовали. Девочка успокоилась, и Регина подумала, что самое страшное осталось позади.

Но процедуры продолжались. Варе поставили еще один укол, объяснив маме, что это снотворное, которое поможет ребенку уснуть и отдохнуть после сильного стресса. Потом врачи решили поставить капельницу – как говорит Регина, объяснили это тем, что у Вари может случиться обезвоживание из-за ожога. "Медсестра посмотрела руки малышки и заявила: "Ой, венок у вас совсем нет". Я удивилась: три дня назад мы сдавали анализы из вены в клинике в Новосибирске и проблем не было", – вспоминает Регина.  

Но местные врачи все-таки настояли на том, чтобы установить катетер в подключичную вену. "Варе поставили еще три внутримышечных укола, и она стала засыпать. Но когда она еще лежала с полуоткрытыми глазами, пришли двое мужчин. Насколько я поняла, один из них был реаниматолог. Говорят: "Все. Выходите из реанимации". Я им: "Вы подождите. Ребенок войдет в наркоз, и я выйду". Они: "Нет, выходите. Она у вас больше не дернется". Меня выгнали из реанимации. Было около 10 утра", – продолжает Регина.

По ее словам, она рассчитывала, что процедура займет несколько минут. Но шел один час, второй, третий… "Я ужасно заволновалась, стала стучаться, спрашивать, все ли нормально. Ведь сказали, что просто катетер поставят. Мне никто ничего не отвечал", – плачет Регина.

В конце концов женщина начала ломиться в закрытую дверь реанимации. Лишь тогда врачи пригласили ее в ординаторскую и произнесли только одну фразу: "Мы потеряли Варю". Ни слов сожаления, ни соболезнований от медиков мама не услышала.

"Я думаю, что она у них умерла сразу, – говорит Регина. – В 13:30 у врачей уже были готовы все документы для отправки тела в морг. А нам сообщили о смерти в 14 часов. Когда меня запустили, она уже лежала накрытая простынкой, синяя и холодная".

"Пусть посадят на максимальные сроки"

Сначала Голошубовы считали, что Варя погибла из-за передозировки лекарств: необходимость в четырех уколах, которые, по их словам, поставили малышке, вызывали сомнения. Но, как говорит Регина, судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от острой дыхательной недостаточности – при установке катетера медики повредили левое легкое.

Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет. Голошубовы намерены добиваться максимального срока.

"Во-первых, я хочу, чтобы этих врачей отстранили от работы, чтобы дальше не было такого. Ну что это за врачи, которые не могут катетер поставить? Во-вторых, я хочу, чтобы они понесли наказание, чтобы их посадили на максимальные сроки", – заявила мама девочки.

Она вспоминает, что 12 лет тому назад в этой же больнице умерла бабушка Голошубовых. По словам Регины, тогда тоже была врачебная ошибка – "неправильно поставили укол". 

Похоронили Варю в селе Красный Яр. Пока Регина и ее муж остаются на Алтае, но вскоре им придется вернуться в Якутию. Они намерены нанять юриста, чтобы тот представлял их сторону во время расследования уголовного дела и суда.

14 января Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным малышки. "По данному случаю уже ведется ведомственная проверка с привлечением всех необходимых профильных специалистов", – сообщили в пресс-службе министерства.

В данный момент корреспондент amic.ru пытается связаться с врачами больницы и получить комментарий ЦРБ. Как сказали в приемной, главный врач учреждения Владимир Афанасьев с 14 января ушел на больничный.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

15.01.2021 08:51
Сергий

"главный врач учреждения Владимир Афанасьев с 14 января ушел на больничный"
какой хитрый и изворотливый главный врач, крайздрав просто обязан проверить обоснованность больничного, но влюбом случае афанасьеву больничный уже не поможет

15.01.2021 08:54
ПЕТР

Соболезнование родителям.. Я не медик.. Судить о причинах такого исхода не могу. Но как человек, 2 х летним ребенком опрокинувший на себя 3 л (!) кастрюлю с кипятком прямо с печки, очень удивлён! Было это не в современной жизни, а в 1957 !!!! году. и всё без последствий, только шрам остался на верхней части груди... Видно потому, что врачи ходили в советских "галошах"

15.01.2021 09:20
- гость -

Осложнение вполне типичное при катетеризации подключичной вены, учитывая возраст ребенка, оснащение ЦРБ, а может еще какие -то анатомические особенности. Трагично конечно, но умысла нет, я думаю реаниматолог тоже не первый раз подключичку ставил. Что тут скажешь ...- ну так бывает... От осложнений никто не застрахован, ни вы, ни я, не мои близкие и дети. Мама Вари , когда кружку с чаем на стол ставила , тоже ведь не думала, что ребенок получит ожоги.
При каждой манипуляции и операции есть определенный процент осложнений. Когда что- то пошло не так. И так у любого врача, будь он светило мирового масштаба или же обычный реаниматолог из Советской ЦРБ. А сколько человек спас этот врач - никто не считал?

15.01.2021 09:26
Итальянец

А нужны ли были все эти сложные манипуляции из-за такого пустяка? Если в отношении врачей всё спустят на тормозах - значит они совершали негласно предписанные действия.

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