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Новости

"Такие осложнения бывают". Руководство Советской ЦРБ о гибели ребенка в больнице

, ИА "Амител"
По словам врио главного врача, ребенку оказывал помощь опытный специалист
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Установку катетера в подключичную вену, которая, по предварительным данным следствия, могла привести к гибели Вари Голошубовой, делал врач-реаниматолог с большим стажем. Об этом amic.ru сообщил временно исполняющий обязанности главного врача Советской ЦРБ Петр Белых (заместитель главного врача по поликлинической работе). Он подчеркнул, что у реаниматолога опыт работы составляет более 30 лет. Рядом с ним в момент введения катетера находился заведующий реанимационным отделением.

Также Белых отметил, что катетеризация – процедура непростая, при которой порой возникают подобные осложнения.

"К сожалению, такие осложнения бывают при данной манипуляции. Для нас это большое горе", – сказал Белых.

По словам представителя ЦРБ, реаниматолог по-прежнему работает в больнице. Напомним, родители умершей девочки очень возмущены этим обстоятельством.

"Сейчас идут проверки. И решение (отстранять реаниматолога от работы или нет, – прим. редакции) будет принято после их завершения", – пояснил Белых.

Как уже сообщал amic.ru, 11 января в Советскую ЦРБ привезли годовалую девочку с термическими ожогами. По словам мамы ребенка, Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу. По предварительным данным, при катетеризации подключичной вены было повреждено левое легкое, что и привело к гибели ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет.

14 января Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным малышки и сообщил о проведении ведомственной проверки. В тот же день главный врач Советской ЦРБ Владимир Афанасьев ушел на больничный.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

15.01.2021 12:43
гiсть

после того, как читаешь такое "В тот же день главный врач Советской ЦРБ Владимир Афанасьев ушел на больничный" уже меньше думаешь о случайностях, а больше о закономерностях. позор

15.01.2021 12:44
- гость -

По словам мамы ребенка Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание,

От кружки чая? Там процент ожогов кожи то какой был?

15.01.2021 12:46
- гость -

Не все там просто с этой кружкой чая.

15.01.2021 12:56
- гость -

Сварили ребёнка. Только их вина.

15.01.2021 13:10
- гость -

Врачи уже совсем ***** в край!!!!!!!!
Может пора нести полную ответственность ( уголовную в том числе) за свои действия, проходить ежегодно тесты на проф.пригодность!!!!
А то диагноз не могут верный поставить - и ладно, так сойдет; умер пациент от твоих действий- и ладно, так сойдет!!!
Это днище уже

15.01.2021 13:14
- гость -

15.01.2021 12:56
- гость -
Какая же ты тварь. Пускай тебе твой яд обратно отрыгнется.

15.01.2021 13:15
- гость -

Этому с большим стажем дорога на лесоповал лет на 10, не меньше. А главврача вон из медицины.
И этому Пете Белых пожелать, чтобы его лечил такой же коновал, который угробил ребенка.

15.01.2021 13:15
Гость

Очень мутная история. От кружки чая такой объем поражения, что боялись обезвоживания? Что то мама недоговаривает.

15.01.2021 13:23
- гость -

15.01.2021 13:15
Гость
Очень мутная история. От кружки чая такой объем поражения, что боялись обезвоживания? Что то мама недоговаривает.
-------------
Моему ребенку (2,5 года) при ротовирусе хотели ставить капельницу, чтобы не обезвожился. Отказалась. Отпавивала сама, каждые несколько минут по чайной ложечке вливала жидкости.
А так страшно представить, что из-за "возможных осложнений" при установке катетера могут угробить ребенка.

15.01.2021 13:23
- гость -

15.01.2021 13:10
- гость -
Может пора нести полную ответственность ( уголовную в том числе) за свои действия

Врачи все разбегутся. Вообще лечить будет некому.
От ошибок, особенно, с учетом личных особенностей анатомии, никто не застрахован.
Мне сложный зуб мудрости удалял один из лучших челюстно-лицевых хирургов, более 20 минут пилил, долбил, сверлил. Повредил лицевой нерв, который шел прям рядом с корнями. И что теперь, в суд на него? Так и живу с "деревянной" щекой и половиной подбородка 5 лет уже...

15.01.2021 13:24
- гость -

15.01.2021 13:15
Гость
Вы зачем тень на плетень наводите? Ребенок просто маленький, и при термических ожогах любой степени (если не палец о спичку прижег) применяется инфузирование. И если бы там были какие то родительские косяки или большой объем поражения кожного покрова, то лепилы бы в первую очередь стали бы прикрываться этими фактами. Но они не могут на это сослаться, так как такого факта нет. Они вынуждены признать свой косяк, но оправдываются - так мол бывает. Не может такого случаться. Или вы не врачи, а коновалы. Очень хочу тюремного заключения для этого гада. Другим криворуким лекарям будет наука. Надолго чтобы запомнили.

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