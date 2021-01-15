"Такие осложнения бывают". Руководство Советской ЦРБ о гибели ребенка в больнице

Установку катетера в подключичную вену, которая, по предварительным данным следствия, могла привести к гибели Вари Голошубовой, делал врач-реаниматолог с большим стажем. Об этом amic.ru сообщил временно исполняющий обязанности главного врача Советской ЦРБ Петр Белых (заместитель главного врача по поликлинической работе). Он подчеркнул, что у реаниматолога опыт работы составляет более 30 лет. Рядом с ним в момент введения катетера находился заведующий реанимационным отделением.
Также Белых отметил, что катетеризация – процедура непростая, при которой порой возникают подобные осложнения.
"К сожалению, такие осложнения бывают при данной манипуляции. Для нас это большое горе", – сказал Белых.
По словам представителя ЦРБ, реаниматолог по-прежнему работает в больнице. Напомним, родители умершей девочки очень возмущены этим обстоятельством.
"Сейчас идут проверки. И решение (отстранять реаниматолога от работы или нет, – прим. редакции) будет принято после их завершения", – пояснил Белых.
Как уже сообщал amic.ru, 11 января в Советскую ЦРБ привезли годовалую девочку с термическими ожогами. По словам мамы ребенка, Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу. По предварительным данным, при катетеризации подключичной вены было повреждено левое легкое, что и привело к гибели ребенка.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет.
14 января Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным малышки и сообщил о проведении ведомственной проверки. В тот же день главный врач Советской ЦРБ Владимир Афанасьев ушел на больничный.
Комментарии
после того, как читаешь такое "В тот же день главный врач Советской ЦРБ Владимир Афанасьев ушел на больничный" уже меньше думаешь о случайностях, а больше о закономерностях. позор
По словам мамы ребенка Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание,
От кружки чая? Там процент ожогов кожи то какой был?
Не все там просто с этой кружкой чая.
Сварили ребёнка. Только их вина.
Врачи уже совсем ***** в край!!!!!!!!
Может пора нести полную ответственность ( уголовную в том числе) за свои действия, проходить ежегодно тесты на проф.пригодность!!!!
А то диагноз не могут верный поставить - и ладно, так сойдет; умер пациент от твоих действий- и ладно, так сойдет!!!
Это днище уже
15.01.2021 12:56
- гость -
Какая же ты тварь. Пускай тебе твой яд обратно отрыгнется.
Этому с большим стажем дорога на лесоповал лет на 10, не меньше. А главврача вон из медицины.
И этому Пете Белых пожелать, чтобы его лечил такой же коновал, который угробил ребенка.
Очень мутная история. От кружки чая такой объем поражения, что боялись обезвоживания? Что то мама недоговаривает.
15.01.2021 13:15
Гость
Очень мутная история. От кружки чая такой объем поражения, что боялись обезвоживания? Что то мама недоговаривает.
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Моему ребенку (2,5 года) при ротовирусе хотели ставить капельницу, чтобы не обезвожился. Отказалась. Отпавивала сама, каждые несколько минут по чайной ложечке вливала жидкости.
А так страшно представить, что из-за "возможных осложнений" при установке катетера могут угробить ребенка.
15.01.2021 13:10
- гость -
Может пора нести полную ответственность ( уголовную в том числе) за свои действия
Врачи все разбегутся. Вообще лечить будет некому.
От ошибок, особенно, с учетом личных особенностей анатомии, никто не застрахован.
Мне сложный зуб мудрости удалял один из лучших челюстно-лицевых хирургов, более 20 минут пилил, долбил, сверлил. Повредил лицевой нерв, который шел прям рядом с корнями. И что теперь, в суд на него? Так и живу с "деревянной" щекой и половиной подбородка 5 лет уже...
15.01.2021 13:15
Гость
Вы зачем тень на плетень наводите? Ребенок просто маленький, и при термических ожогах любой степени (если не палец о спичку прижег) применяется инфузирование. И если бы там были какие то родительские косяки или большой объем поражения кожного покрова, то лепилы бы в первую очередь стали бы прикрываться этими фактами. Но они не могут на это сослаться, так как такого факта нет. Они вынуждены признать свой косяк, но оправдываются - так мол бывает. Не может такого случаться. Или вы не врачи, а коновалы. Очень хочу тюремного заключения для этого гада. Другим криворуким лекарям будет наука. Надолго чтобы запомнили.