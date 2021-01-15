"Такие осложнения бывают". Руководство Советской ЦРБ о гибели ребенка в больнице

Установку катетера в подключичную вену, которая, по предварительным данным следствия, могла привести к гибели Вари Голошубовой, делал врач-реаниматолог с большим стажем. Об этом amic.ru сообщил временно исполняющий обязанности главного врача Советской ЦРБ Петр Белых (заместитель главного врача по поликлинической работе). Он подчеркнул, что у реаниматолога опыт работы составляет более 30 лет. Рядом с ним в момент введения катетера находился заведующий реанимационным отделением.

Также Белых отметил, что катетеризация – процедура непростая, при которой порой возникают подобные осложнения.

"К сожалению, такие осложнения бывают при данной манипуляции. Для нас это большое горе", – сказал Белых.

По словам представителя ЦРБ, реаниматолог по-прежнему работает в больнице. Напомним, родители умершей девочки очень возмущены этим обстоятельством.

"Сейчас идут проверки. И решение (отстранять реаниматолога от работы или нет, – прим. редакции) будет принято после их завершения", – пояснил Белых.

Как уже сообщал amic.ru, 11 января в Советскую ЦРБ привезли годовалую девочку с термическими ожогами. По словам мамы ребенка, Регины Голошубовой, малышка опрокинула на себя кружку с чаем. Чтобы из-за ожога у Вари не случилось обезвоживание, медики решили поставить капельницу. По предварительным данным, при катетеризации подключичной вены было повреждено левое легкое, что и привело к гибели ребенка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Возможное наказание по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет.

14 января Минздрав Алтайского края принес соболезнования родным малышки и сообщил о проведении ведомственной проверки. В тот же день главный врач Советской ЦРБ Владимир Афанасьев ушел на больничный.