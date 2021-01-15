Экс-ректор АГМУ решил вновь побороться за место главы вуза

Бывший ректор АГМУ Игорь Салдан попробует оспорить решение Центрального районного суда Барнаула, который отклонил его иск о восстановлении в должности. На данный момент апелляционная жалоба уже находится в суде.

Как пишет ИА "Банкфакс", суд уже принял жалобу представителя экс-главы медицинского университета Эдуарда Бауэра, который не уточнил, что именно не устроило Салдана. Дата рассмотрения может быть назначена в ближайшее время.

Тем временем исполняющей обязанности ректора Ирине Шереметьевой продлили полномочия – ее контракт истекал 31 декабря 2020 года, однако теперь он действует до даты проведения выборов ректора. При этом кандидатуры на должность уже согласованы и отправлены в Минздрав на утверждение. Однако новой информации о выборах не поступало с сентября 2020 года.

Напомним, что Салдан занимал пост ректора и заведующего кафедрой гигиены, основ экологии и безопасности труда в течение пяти лет. 19 ноября 2019 года приказом главы Минздрава РФ Вероники Скворцовой его уволили с должности главы вуза. Салдан решил вернуть себе пост ректора и завкафедры и в конце года подал иск в Центральный районный суд Барнаула.

Судье потребовалось всего одно заседание, чтобы принять решение об отклонении иска Салдана.