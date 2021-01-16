Еще три человека с коронавирусом умерли в Горном Алтае

За минувшие сутки в Республике Алтай зафиксировали 90 случаев коронавируса. Общее число заболевших в регионе составляет 14 750, свидетельствуют последние данные республиканского оперштаба.

Диагноз подтвердился у 20 жителей города Горно-Алтайска; у 18 жителей Онгудайского района; у 14 жителей Майминского района; у 14 Усть-Коксинского района; у восьми жителей Чойского района; у шести жителей Турочакского района; у трех жителей Кош-Агачского района; у трех жителей Усть-Канского района; у трех жителей Шебалинского района; у одного жителя Чемальского района.

Выздоровели за все время в республике 13 832 человека, в том числе 115 пациентов – за последние сутки.

В регионе произошло еще три летальных случая. Таким образом, всего в Горном Алтае умерли 174 человека с COVID-19.