"Как в миксере". Житель Бийска пожаловался на огромную пробку у лицея

Подписчик сообщества "Инцидент Бийск" пожаловался на "настырных" родителей, которые приезжают на автомобилях прямо к крыльцу городского лицея, чтобы забрать детей, и тем самым создают огромную пробку и представляют опасность для пешеходов.

"Автомобили и дети как в миксере, все на взводе и нервах. Тротуар вдоль лицея является единственным свободным организованным и освещены проходом для местных жителей с улицы Кутузова на улицу Декабристов. В часы окончания и начала занятий в лицее здесь настоящая мясорубка", – посетовал житель прилегающего дома. (Орфография сохранена, – прим. ред.)

Горожанин считает, что нужно принимать меры по организации движения пешеходов, пока не произошло "чрезвычайное происшествие или, не дай на Бог, горе". Свое сообщение он адресовал директору лицея Нине Полежаевой и начальнику ОГИБДД Александру Литуновских.