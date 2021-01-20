"Как в миксере". Житель Бийска пожаловался на огромную пробку у лицея

Подписчик сообщества "Инцидент Бийск" пожаловался на "настырных" родителей, которые приезжают на автомобилях прямо к крыльцу городского лицея, чтобы забрать детей, и тем самым создают огромную пробку и представляют опасность для пешеходов.
"Автомобили и дети как в миксере, все на взводе и нервах. Тротуар вдоль лицея является единственным свободным организованным и освещены проходом для местных жителей с улицы Кутузова на улицу Декабристов. В часы окончания и начала занятий в лицее здесь настоящая мясорубка", – посетовал житель прилегающего дома. (Орфография сохранена, – прим. ред.)
Горожанин считает, что нужно принимать меры по организации движения пешеходов, пока не произошло "чрезвычайное происшествие или, не дай на Бог, горе". Свое сообщение он адресовал директору лицея Нине Полежаевой и начальнику ОГИБДД Александру Литуновских.
Комментарии
ха, сделайте что нибудь, возьми да сделай. умные все стали
дальше будет еще хуже
А что та сделаешь? Один узкий проезд, движение одностороннее, стоянка маленькая, расширять некуда.
Меня просто смешат родители, которые своих кадетов обряженных в аксельбанты норовят прямо в здание школы завезти, а потом караулят их вечером на машинах у крыльца заведения. Как их дети потом будут по горам за сыном нынешнего нацлидера гоняться с такими физическими кондициями?
20.01.2021 13:57
Крем
А что та сделаешь? Один узкий проезд, движение одностороннее, стоянка маленькая, расширять некуда.
так наоборот убрать стоянку, чтоб не рассчитывали на нее, а пешочком. пешочком
все достаточно очевидно... кто-то и зачем-то перекрыл дополнительные входы/выходы на территорию.. и остался лишь центральный вход.. сделайте как было раньше, НО нет - оптимизация и прочие причины..
на червонной тоже мясо каждый день - тем, кто транзитом вообще неудобно. А что поделать? сам детей через две остановки в садик на машине вожу перед работой. В автобус не втиснешься, пешком не находишься, да и для работы машина нужна.