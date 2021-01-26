Более 120 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 27 января

В связи с надвигающимися на Алтайский край снегопадами и потеплением, в Барнауле увеличат количество занятой на дорогах и тротуарах снегоуборочной техники.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ночь на 27 января на дорогах краевого центра будут работать до 123 спецмашин, в том числе 27 — наемных.

"Сегодня ночью планируется вывоз снега с проспекта Ленина, участков улиц Северо-Западной, Привокзальной, Ленинградской, Семенова, Юрина, Кирова, М. Горького, пригородного поселка Центральный с улицы Мира", — рассказали в горадминистрации.

Ранее amic.ru сообщал, что в Барнауле построят пешеходный мост через Барнаулку. Он начнет функционировать с 15 февраля.