Энтузиазма поубавилось. Повторный митинг в Барнауле собрал гораздо меньше участников

31 января в Барнауле прошла несогласованная акция в поддержку арестованного Алексея Навального. В этот раз людей было гораздо меньше, чем на "гуляниях" в прошлую субботу, 23 января.

Полицейские к шествию начали готовиться заранее. Ряд телеграм-каналов сообщал о том, что в Барнаул стягиваются правоохранители из разных населенных пунктов.

Протестующих на улицы вышло меньше. В социальных сетях сообщают, что в Барнауле в митинге приняли участие около 500 человек, большинство из которых разбились на небольшие группы, курсирующие по центру города. Часть протестующих дошла до площади Свободы, где люди начали водить хоровод вокруг памятника жертвам политических репрессий.

Задержали в этот раз, по данным "ОВД-Инфо", 26 человек. Большинство барнаульцев в это воскресенье предпочли сходить в зоопарк или бесплатно покататься на коньках. По данным мэрии, возможностью бесплатно посмотреть на животных воспользовались около трех тысяч барнаульцев.

Напомним, что 23 января жители Барнаула собрались на первой несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Тогда, по оценкам регионального ГУ МВД, в "гуляниях" приняли участие около 2 тыс. человек. Митингующие планировали пройти по проспекту Ленина до площади Свободы, однако на пересечении с улицей Анатолия силовики перекрыли дорогу.