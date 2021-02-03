Мужчина отобрал автомобиль у беременной жительницы Барнаула

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Полицейские арестовали 27-летнего жителя Шелаболихинского района по подозрению в нападении на беременную женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жительница краевой столицы приехала на встречу с человеком, который якобы решил открыть свой бизнес и готов был оплатить юридическую консультацию.

"Когда женщина приехала на место встречи на личном автомобиле, мужчина завязал с ней разговор. Но потом неожиданно нанес ей удар в голову, – уточнили в полиции. – Оценив опасность ситуации, в которой оказалась, женщина была вынуждена сообщить нападавшему о беременности. Тогда злоумышленник потребовал деньги и ключи от автомобиля".

В результате злоумышленник завладел 6 тысячами рублей и машиной потерпевшей, после чего скрылся.

Генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил расследование на личный контроль и поручил мобилизовать личный состав для поимки грабителя.

Через три часа подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Угнанный автомобиль нашли рядом с населенным пунктом, где живет мужчина. Транспортное средство вернули владелице.

Против сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.