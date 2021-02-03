Мужчина отобрал автомобиль у беременной жительницы Барнаула

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Полицейские арестовали 27-летнего жителя Шелаболихинского района по подозрению в нападении на беременную женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Жительница краевой столицы приехала на встречу с человеком, который якобы решил открыть свой бизнес и готов был оплатить юридическую консультацию.
"Когда женщина приехала на место встречи на личном автомобиле, мужчина завязал с ней разговор. Но потом неожиданно нанес ей удар в голову, – уточнили в полиции. – Оценив опасность ситуации, в которой оказалась, женщина была вынуждена сообщить нападавшему о беременности. Тогда злоумышленник потребовал деньги и ключи от автомобиля".
В результате злоумышленник завладел 6 тысячами рублей и машиной потерпевшей, после чего скрылся.
Генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян поставил расследование на личный контроль и поручил мобилизовать личный состав для поимки грабителя.
Через три часа подозреваемого задержали. Он признался в содеянном. Угнанный автомобиль нашли рядом с населенным пунктом, где живет мужчина. Транспортное средство вернули владелице.
Против сельчанина возбудили уголовное дело по статье "Грабеж". Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
Комментарии
Разве можно это животное мужчиной называть?
это шакал
грабеж? и все? а нанесение вреда? а если б недайбог угроза выкидыша от физического и морального воздействия? Считай покушение . уголовку надо с нанесением тяжких. и моральнонравственные незабыть
Разбой это
Как думает ЕСПЧ, у таких шакалов тоже есть права и свободы??? Э...???
наказать по всей строгости закона и морали
В нашем обществе все услуги оказывать только через интернет.
Странные услуги..странная ситуация.
3.02.2021 13:03
krash
Размышления как у тёлки...
krash
Размышления как у тёлки...
Так у этой буренки настоящее имя Зорька.