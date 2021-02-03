Переболевший ковидом глава Алтая готов поставить вакцину "Спутник V"

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин собирается пройти вакцинацию от коронавируса препаратом "Спутник V", сообщает ТАСС.

Как уточнили в региональном правительстве, в связи с тем, что руководитель республики переболел коронавирусом, прививку откладывают на более поздний срок. Вакцину планируют ввести, когда у Хорохордина снизится титр антител.

Напомним, что о заболевании чиновника стало известно 3 ноября. Тогда он рассказал, что получил положительный результат, но болезнь протекала бессимптомно, и Хорохордин продолжал работать дистанционно.

До него COVID-19 заразился губернатор Алтайского края Виктор Томенко. О его заболевании стало известно 22 сентября.