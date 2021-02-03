Более 120 спецмашин будут ночью убирать снег в Барнауле

В связи со снегопадами дорожная служба Барнаула переходит на усиленный режим работы. В ночь на 4 февраля убирать снег с дорог и тротуаров краевой столицы будут до 127 единиц техники, 30 из которых — наемные, сообщает пресс-служба мэрии.

"Сегодня ночью планируется вывоз снега с проспекта Ленина на путепроводе в районе Нового рынка, площади Баварина, участков улиц Чудненко, Беляева, Чернышевского, Мамонтова, Крупской, Челюскинцев, Солнечная поляна, Северного Власихинского проезда, Павловского тракта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае усиления снегопада планы работ могут измениться. В этом случае технику перенаправят на центральные проспекты и магистрали города.