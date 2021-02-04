Девочку сбили на пешеходном переходе возле школы в Барнауле

Таксист сбил девочку возле школы по адресу Шумакова, 78, в Барнауле. По словам свидетелей происшествия, ребенок жалуется на боль в ногах.
Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Информация о состоянии девочки станет известна позже.
Как отмечают очевидцы происшествия в паблике "Инцидент Барнаул", школа открылась недавно и пешеходные переходы еще не оборудовали подсветкой, что могло послужить причиной инцидента.
Напомним, что 29 января грузовик наехал на женщину с ребенком возле трамвайной остановки в районе дома № 77 на улице Советской Армии в Барнауле. Пешеходы перебегали дорогу, и водитель не успел затормозить.
Комментарии
Причина одна. Идиот за рулем.
вот как вообще по дворам гнать можно, мозга у водятла нет вообще походу
Мозги промытые пивом с вечера
4.02.2021 09:12
- гость -
Причина одна, идиоты построили новый, давно морально устаревший, район.
Тут другие вопросы надо задавать дорогие мои незамутнённые обыватели, прежде чем кукарекать про "водятлов", пешеходов и прочих жертв обстоятельств.
1. Почему в 21 веке во дворах жилых домов продолжают ездить и парковаться автомобили?
2. Почему этот автомобиль смог разогнаться в зоне жилой застройки до скорости не позволяющей водителю своевременно реагировать на быстро изменяющуюся обстановку?
3. Как могла произойти сдача школы в эксплуатацию без безопасных пешеходных переходов?
причин две. пешеход конечно ребенок, но с детства надо учить глядеть по сторонам, правилами пдд кровью написано УБЕДИТЬСЯ в безопасности перехода и только потом переходить. а не в телефон глядя и в наушниках выбегать из сугроба. щас дороги не чищены, скользко.
вторая причина идиоты в коментариях не понимающие сути, и венящих во всем тлько водителя. я его не оправдываю, но не один он виноват. возможно будь п.п. подсвечен и не загроможден, а дороги чистые и без наледи, а пешеход приостановился бы перед пересечением проезжей части - наезда бы небыло. водитель бы успел остановить груду металла.
4.02.2021 09:21
krash
Странно получается. Ты называешь всех комментаторов идиотами и тут же даёшь идиотский комментарий.
Понимаешь, "с детства учить", "убедиться", "успеть" это всё человеческий фактор и пока ты будешь апеллировать к нему и делать на него ставку, ты так и будешь трупы на дорогах собирать. Запомни раз и на всегда, убивает плохо спроектированная и безграмотно реализованная ИНФРАСТРУКТУРА.
Автомобиль это оружие. Не умеешь обращаться не используй. Весь город в знаках, искуственная неровности, освещение и тд. Человек на проезжей части, тем более ребенок. Понятно и пешеходы пренебрегают правилами. ПЕРЕХОД.
Жаль девочку...