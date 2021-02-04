Девочку сбили на пешеходном переходе возле школы в Барнауле

Таксист сбил девочку возле школы по адресу Шумакова, 78, в Барнауле. По словам свидетелей происшествия, ребенок жалуется на боль в ногах.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, школьница переходила дорогу по пешеходному переходу. На месте работают сотрудники полиции и скорой помощи. Информация о состоянии девочки станет известна позже.

Как отмечают очевидцы происшествия в паблике "Инцидент Барнаул", школа открылась недавно и пешеходные переходы еще не оборудовали подсветкой, что могло послужить причиной инцидента.

Напомним, что 29 января грузовик наехал на женщину с ребенком возле трамвайной остановки в районе дома № 77 на улице Советской Армии в Барнауле. Пешеходы перебегали дорогу, и водитель не успел затормозить.