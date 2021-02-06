"Очередь на эвтаназию". Антимасочники выступают против вакцины от COVID-19 в Барнауле

Группа барнаульских активистов, выступающая против использования масок, посещают центры вакцинации в городе и "просвещают" желающих привиться от коронавируса. По их мнению, вакцина – прямой билет на кладбище.
Компиляцию видеороликов опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что антимасочники посещают прививочные пункты и призывают людей не ставить вакцину от COVID-19.
"Люди выстроились в очередь на эвтаназию, добровольно. Сегодня им выпишут билет, по всей видимости, на Черницкое (кладбище, – прим. ред.)", – говорит автор одного из видео.
Участники вакцинации просят прекратить подобную агитацию и перестать "баламутить людей", а некоторые даже вступают в конфликты с активистами.
Кроме того, антимасочники размещают рядом с пунктами вакцинации различные плакаты вместе с детскими куклами, в которых заявляют, что жители Алтайского края люди, а не "подопытные кролики".
Напомним, что 26 октября ковид-диссиденты заблокировали вагон трамвая на пересечении Взлетной и Попова. Около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли.
Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции, и в результате против них составили 17 административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".
Комментарии
Одни и те же рожи!!! Прости их господи!
Верно говорится: "Еcли бог хочет наказать, то отнимет прежде разум".
Несчастные люди без мозгов.
Соседка такая же дyрында. Шарилась везде без маски, подцепила коронавирус, заразила мужа. Муж её от коронавируса умер, она еле выкарабкалась. На врачей, её спасших, ругается, на всех ругается, всем недовольна. В маски до сих пор не верит. В вакцину не верит.
Безмозглость не лечится.
Безмозглость не лечится.
Твоя точно не лечится