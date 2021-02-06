"Очередь на эвтаназию". Антимасочники выступают против вакцины от COVID-19 в Барнауле

Группа барнаульских активистов, выступающая против использования масок, посещают центры вакцинации в городе и "просвещают" желающих привиться от коронавируса. По их мнению, вакцина – прямой билет на кладбище.

Компиляцию видеороликов опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что антимасочники посещают прививочные пункты и призывают людей не ставить вакцину от COVID-19.

"Люди выстроились в очередь на эвтаназию, добровольно. Сегодня им выпишут билет, по всей видимости, на Черницкое (кладбище, – прим. ред.)", – говорит автор одного из видео.

Участники вакцинации просят прекратить подобную агитацию и перестать "баламутить людей", а некоторые даже вступают в конфликты с активистами.

Кроме того, антимасочники размещают рядом с пунктами вакцинации различные плакаты вместе с детскими куклами, в которых заявляют, что жители Алтайского края люди, а не "подопытные кролики".

Напомним, что 26 октября ковид-диссиденты заблокировали вагон трамвая на пересечении Взлетной и Попова. Около 10 человек в трамвае отказывались надеть маски, а кондуктор и водитель, согласно правилам, везти таких пассажиров не могли.

Недовольных масочным режимом забирали сотрудники полиции, и в результате против них составили 17 административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации".