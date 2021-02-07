Водителя наказали за дрифт в центре Горно-Алтайска

Полицейские установили личность водителя, устроившего дрифт на центральной площади Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Им оказался 22-летний житель республиканской столицы.

"Молодой человек был доставлен в отделение ГИБДД, где в ходе разбирательства пояснил, что такими маневрами он просто хотел похвастаться перед друзьями", – уточнили в ведомстве.

В действиях автолюбителя усмотрели сразу два административных нарушения: "Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение ПДД" и "Выполнение разворота, поворота или остановки с несоблюдением правил перестроения".

Теперь любителю трюков предстоит выплатить штраф. Его сумма составила 4,5 тысячи рублей.

Напомним, водитель снегоуборочной машины на кольце рядом с Речным вокзалом 28 января отправил автомобиль в занос и дольше 10 секунд продолжал скольжение. Момент попал в объектив камеры.