Пандемия принесла бюджету Алтайского края более 45 млрд рублей

Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в связи с пандемией в 2020 году, заявил в ходе пресс-конференции 9 февраля глава регионального Минфина Данил Ситников.

Из этой суммы менее половины (21,7 млрд рублей) включили в бюджет региона и распределили на дополнительные выплаты медработникам и иным категориям граждан, а также на компенсацию выпадающих доходов.

Еще 25 млрд рублей направили в поддержку семей, что позволило увеличить их покупательную способность.

Ситников выразил уверенность, что федеральная поддержка позволила стабилизировать ситуацию.

Напомним, с февраля федеральные льготники Алтайского края получают повышенные выплаты, пособия и компенсации, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Индексация составила 4,9%. Она коснулась 234 290 жителей региона.