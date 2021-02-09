Пандемия принесла бюджету Алтайского края более 45 млрд рублей

Свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в связи с пандемией в 2020 году, заявил в ходе пресс-конференции 9 февраля глава регионального Минфина Данил Ситников.
Из этой суммы менее половины (21,7 млрд рублей) включили в бюджет региона и распределили на дополнительные выплаты медработникам и иным категориям граждан, а также на компенсацию выпадающих доходов.
Еще 25 млрд рублей направили в поддержку семей, что позволило увеличить их покупательную способность.
Ситников выразил уверенность, что федеральная поддержка позволила стабилизировать ситуацию.
Напомним, с февраля федеральные льготники Алтайского края получают повышенные выплаты, пособия и компенсации, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Индексация составила 4,9%. Она коснулась 234 290 жителей региона.
Комментарии
Кому война, а кому мать родна
Аграрии в кризис растут обычно на повышенном спросе на продукты.
А у нас край опять подачку выпросил.
Забыли как плохо в 90ые жили
Я родился при Сталине. Живем сегодня в разы лучше.Люди другие стали. Деньги разум затмили.