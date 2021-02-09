1,3 млрд рублей направят на увеличение зарплат алтайских бюджетников

В 2021 году расходы бюджета Алтайского края вырастут на 9,9 млрд рублей, рассказал в ходе онлайн-конференции председатель комитета по бюджету и налогам в АКЗС Владимир Устинов.

По его словам, большую часть дополнительных средства планируют распределить следующим образом:

- 2,154 млрд рублей — на краевую адресную инвестиционную программу и капитальный ремонт социально значимых объектов;

- 1,3 млрд рублей – на зарплаты бюджетникам;

- 1,1 млрд рублей – на строительство дорог и их обслуживание;

- 870,3 млн рублей – на укрепление материально-технической базы учреждений;

- 700 млн рублей – на дотации районным и городским бюджетам для обеспечения их сбалансированности.

Кроме того, деньги направят на прочие дотации муниципальным образованиям (300 млн), создание муниципальных запасов твердого топлива (200 млн), обеспечение стабильного водоснабжения и капремонт объектов теплоснабжения (по 150 млн) и рост резервного фонда регионального правительства (100 млн).

Напомним, что свыше 45 млрд рублей поступило в Алтайский край из федерального бюджета в связи с пандемией в 2020 году.