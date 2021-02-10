В Подмосковье три пациента скончались из-за проблем с подачей кислорода

В подмосковной больнице три пациента скончались из-за проблем с подачей кислорода в реанимации, где лечат больных COVID-2019. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, ЧП произошло в Никольской больнице в Одинцовском районе. Предполагается, что клапан газификатора застыл в одном положении из-за чего пациентам, которые находились на аппаратах ИВЛ, перестал поступать кислород. Трое из них задохнулись.

На момент инцидента взрывов, пожаров и неисправностей в медицинском учреждении не зафиксировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и представители следственного комитета.

Ранее американское федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям утилизировало 45 российских аппаратов ИВЛ, ни разу их не использовав.