Путин поручил оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников

Президент Владимир Путин поручил правительству оперативно решить проблемы с зарплатами бюджетников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Главное — необходимо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы", — сказал он на совещании с членами кабмина.

Глава государства подчеркнул, что нужно оперативно и внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников в целом. Он отметил, что внимание необходимо обратить на все сферы.

Ранее стало известно, что в 2021 году расходы бюджета Алтайского края вырастут на 9,9 млрд рублей. Большую часть средств направят на краевую адресную инвестиционную программу и капитальный ремонт социально значимых объектов.