В Барнауле вернули прежний маршрут автобусам №54

Всего двух дней для специалистов городской администрации оказалось достаточно, чтобы понять, что новая схема автобусного маршрута №54 в Барнауле не удовлетворяет "потребностей жителей в транспортном обслуживании".

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 12 февраля указанный общественный транспорт вернется к прежней схеме движения.

Она выглядит так: … Солнечная Поляна – Энтузиастов – Хлеборобная – Жасминная – Просторная.

Напомним, с 10 февраля автобусы №54 следовали по маршруту: … Юрина – Солнечная Поляна – Павловский тракт – Просторная.