Выяснились подробности инцидента с падением пенсионерки из окна во время пожара в Барнауле

Выяснились подробности происшествия на улице Попова, где в пятницу, 12 февраля, случился пожар, во время которого под окнами 15-этажного дома нашли тело женщины 1962 года рождения.
Как стало известно amic.ru из собственных источников, приоритетной версией случившегося является поджог. По предварительным данным, пенсионерка сама подожгла квартиру, тем самым отрезав себе пути к отступлению. Спустя некоторое время ее тело нашли под окнами высотного здания.
Напомним, пожар в доме на Попова, 93, произошел днем 12 февраля. Горела квартира на 12-м этаже. Из соседних квартир эвакуировали 11 человек. Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.
Комментарии
Получается, женщина решила прыгнуть с 12-го этажа, чтобы не передумать, подожгла квартиру? Бред сивой кобылы называется такая информация.
Перед прыжком подожгла квартиру, выходит
По меркам нынешней пенсионной реформы -НИ КАКАЯ ОНА НЕ ПЕНСИОНЕРКА, ей всего 59!!!
Это легче всего сказать, что она сама подожгла квартиру, т.к. хозяйка возразить на это уже не сможет. Обычный пожар показал, что оперативности пожарной службы МЧС как не было, так и нет.
Чтобы квартира не досталась родственникам, решила ее поджечь? Зачем стояла в оконном проёме? -Водочки выпила бы, тогда сразу прыгнула бы без поджёга.
Потрясающе!Что ни тема-спец на спеце!В этой вот-пожарный на пожарном, и все знают как тушить.Чего ж тогда здесь то время просиживаете?Брандспойт в руки и вперед на помощь погорельцам!!!А вдогонку вопрос:Ребят, совесть не замучает?Вы здесь критиканством занимаетесь, а старушка погибла!Ведь кто-то из вас, вместо словоблудия за компом мог бы ее спасти!Выходит это ВЫ ВРЕМЯ ПОТЕРЯЛИ, а не МЧС.Тем более, что вы все в прошлом или настоящем оттуда?Или нет?Тогда какие же вы специалисты??????
12.02.2021 16:30м
мог бы ее спасти!
-------------
На 12 этаже спасти из задымленной квартиры! Может расскажешь как это сделать?
Интересно, некий диванный критик говорит что "оперативности у мчс как не было, так и нет". Специалист! Наверно много пожаров потушил. Стыдно, когда такие бездельники оскорбляют оперативную службу. А может и бывший пожарный, с позором выгнанный со службы? Откуда делает умозаключения?
12.02.2021 16:35
- гость
А че ко мне то вопрос?Тут пожарников видимо невидимо, их и спрашивай.Один вон даже из пенсионного фонда засветился.Хошь узнать про свою пензию, или про свое будущее?Тут всенаучных академиков на любой скус, и ванги кишмя кишат.)
Откуда делает умозаключения?
_____________
Тогда откуда такая неторопливость в действиях? Где необходимая техника для тушения пожаров и спасения пострадавших? Прибывшая техника даже на необходимую высоту не смогла поднять ствол.