Выяснились подробности инцидента с падением пенсионерки из окна во время пожара в Барнауле

Выяснились подробности происшествия на улице Попова, где в пятницу, 12 февраля, случился пожар, во время которого под окнами 15-этажного дома нашли тело женщины 1962 года рождения.

Как стало известно amic.ru из собственных источников, приоритетной версией случившегося является поджог. По предварительным данным, пенсионерка сама подожгла квартиру, тем самым отрезав себе пути к отступлению. Спустя некоторое время ее тело нашли под окнами высотного здания.

Напомним, пожар в доме на Попова, 93, произошел днем 12 февраля. Горела квартира на 12-м этаже. Из соседних квартир эвакуировали 11 человек. Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.