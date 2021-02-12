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Выяснились подробности инцидента с падением пенсионерки из окна во время пожара в Барнауле

, ИА "Амител"
По предварительной версии, квартиру женщина подожгла сама
Фото: Barnaul 22

Фото: Barnaul 22

Выяснились подробности происшествия на улице Попова, где в пятницу, 12 февраля, случился пожар, во время которого под окнами 15-этажного дома нашли тело женщины 1962 года рождения. 

Как стало известно amic.ru из собственных источников, приоритетной версией случившегося является поджог. По предварительным данным, пенсионерка сама подожгла квартиру, тем самым отрезав себе пути к отступлению. Спустя некоторое время ее тело нашли под окнами высотного здания. 

Напомним, пожар в доме на Попова, 93, произошел днем 12 февраля. Горела квартира на 12-м этаже. Из соседних квартир эвакуировали 11 человек. Площадь возгорания составила около 12 квадратных метров.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

12.02.2021 16:04
гость

Получается, женщина решила прыгнуть с 12-го этажа, чтобы не передумать, подожгла квартиру? Бред сивой кобылы называется такая информация.

12.02.2021 16:09
- гость -

Перед прыжком подожгла квартиру, выходит

12.02.2021 16:10
гостьЯ

По меркам нынешней пенсионной реформы -НИ КАКАЯ ОНА НЕ ПЕНСИОНЕРКА, ей всего 59!!!

12.02.2021 16:15
- гость -

Это легче всего сказать, что она сама подожгла квартиру, т.к. хозяйка возразить на это уже не сможет. Обычный пожар показал, что оперативности пожарной службы МЧС как не было, так и нет.

12.02.2021 16:25
- гость -

Чтобы квартира не досталась родственникам, решила ее поджечь? Зачем стояла в оконном проёме? -Водочки выпила бы, тогда сразу прыгнула бы без поджёга.

12.02.2021 16:30
- гость -

Потрясающе!Что ни тема-спец на спеце!В этой вот-пожарный на пожарном, и все знают как тушить.Чего ж тогда здесь то время просиживаете?Брандспойт в руки и вперед на помощь погорельцам!!!А вдогонку вопрос:Ребят, совесть не замучает?Вы здесь критиканством занимаетесь, а старушка погибла!Ведь кто-то из вас, вместо словоблудия за компом мог бы ее спасти!Выходит это ВЫ ВРЕМЯ ПОТЕРЯЛИ, а не МЧС.Тем более, что вы все в прошлом или настоящем оттуда?Или нет?Тогда какие же вы специалисты??????

12.02.2021 16:35
- гость -

12.02.2021 16:30м

мог бы ее спасти!
-------------
На 12 этаже спасти из задымленной квартиры! Может расскажешь как это сделать?

12.02.2021 16:46
сергей

Интересно, некий диванный критик говорит что "оперативности у мчс как не было, так и нет". Специалист! Наверно много пожаров потушил. Стыдно, когда такие бездельники оскорбляют оперативную службу. А может и бывший пожарный, с позором выгнанный со службы? Откуда делает умозаключения?

12.02.2021 17:04
- гость -

12.02.2021 16:35
- гость
А че ко мне то вопрос?Тут пожарников видимо невидимо, их и спрашивай.Один вон даже из пенсионного фонда засветился.Хошь узнать про свою пензию, или про свое будущее?Тут всенаучных академиков на любой скус, и ванги кишмя кишат.)

12.02.2021 17:12
- гость -

Откуда делает умозаключения?
_____________

Тогда откуда такая неторопливость в действиях? Где необходимая техника для тушения пожаров и спасения пострадавших? Прибывшая техника даже на необходимую высоту не смогла поднять ствол.

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