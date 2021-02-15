Красивые фото замерзшего Телецкого озера сделали на Алтае

Фото: Александр Лотов / vk.com/altzapovednik

Сотрудник Алтайского государственного природного биосферного заповедника фотограф Александр Лотов запечатлел один из редких моментов, когда Телецкое озеро замерзает. Снимки опубликовали на странице особо охраняемой природной территории в социальной сети "ВКонтакте".

"Если учитывать прогнозы погоды, то лед продержится недолго, – уточнили в заповеднике. – Могут быть интересные сюжеты с ледяным прибоем и торосами".

Ранее дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями Телецкого озера, сделанными в конце декабря.

А в начале декабря они продемонстрировали, что берег водоема у поселка Яйлю не поддался зиме и сохранил в себе признаки сразу нескольких времен года. Например, на одном из снимков есть зеленые растения, взошедшие у незамерзающих родников.