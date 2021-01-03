Телецкое озеро в морозы окутало туманом. Фоторепортаж

Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями Телецкого озера, сделанными в конце декабря.

Зимнее Телецкое озеро особенно красиво в морозы. Дело в том, что в такие дни его окутывает туман.

"Сейчас мы можем любоваться туманом испарения, он возникает при контакте морозного воздуха с относительно теплой (+2,8°С) поверхностью воды. Нагретый водой и переувлажненный воздух начинает подниматься за счет меньшей плотности, постепенно остывая, – объяснили дайверы. – После этого водяной пар конденсируется, образуя туманы. Над Телецким озером такие туманы бывают в суровые морозы, чаще всего, когда столбик термометра показывает ниже -20°С".

Стоит отметить, что это далеко не первые фотографии Телецкого озера в исполнении Романа Воробьева и Татьяны Клименко. Так, в начале декабря они продемонстрировали, что берег водоема у поселка Яйлю не поддался зиме и сохранил в себе признаки сразу нескольких времен года. Например, на одном из снимков есть зеленые растения, взошедшие у незамерзающих родников.