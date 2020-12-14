Дайверы сделали красивые фото зимнего Телецкого озера

Завораживающие фотографии сделали дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко

Дайверы и сотрудники Алтайского государственного природного биосферного заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко поделились красивыми фотографиями Телецкого озера, сделанными в начале декабря.

Берег водоема у поселка Яйлю не поддался зиме и сохранил в себе признаки сразу нескольких времен года. Например, на одном из снимков есть зеленые растения, взошедшие у незамерзающих родников.

"Сама вода начинает медленно, но неуклонно остывать на полградуса в неделю и сейчас на глубине она не теплее 4.2°С. Прозрачность же оценить сложно из-за взвеси, выбиваемой прибоем из берега и опускающейся завесой до 40-45 метров, – поделились дайверы. – Если у поверхности днем сейчас увидеть что-то можно лишь условно, то в холодных темных глубинах, куда никогда не доходит солнечный свет и редко взвесь с поверхности, прозрачность не может не радовать".

Сотрудники заповедника конечно же не упустили возможности запечатлеть такую красоту. Существенную часть фотографий составили виды озера именно снаружи.