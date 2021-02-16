Более 100 книг передали в алтайский ковидный госпиталь

Сотрудники Центральной городской модельной библиотеки имени Леонида Мерзликина организовали сбор книг для ковидного госпиталя на базе горбольницы имени Леонида Литвиненко в Новоалтайске. Добровольцы собрали для медучреждения 120 книг.

Коробки для книг установили в конце января, а участников акции привлекали через сообщества в социальных сетях, пишет официальный сайт Алтайского края.

Старшая медсестра отделения для больных COVID-19 Вероника Ануфриева рассказала, что переданные книги уже распределили по этажам. В госпитале появились небольшие библиотеки, а пациентов предупредили, что книги из здания выносить нельзя, поскольку на них может осесть вирус.

Ранее в Барнауле назвали самых популярных у читателей авторов. На 20 позициях общего рейтинга расположилось 37 изданий. На первом месте оказалась Гузель Яхина с книгами "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои".