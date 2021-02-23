Мэр Барнаула поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем защитника отечества.
"Безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм, готовность твердо отстаивать интересы Отчизны перед лицом внешних и внутренних угроз были и остаются высшими ценностями для каждого из нас", – подчеркнул Франк.
Градоначальник выразил особую благодарность ветеранам ВОВ, участникам боевых действиях и тем, кто сейчас выполняет воинский долг.
Мэр напомнил, что власти Барнаула уделяют повышенное внимание патриотическому воспитанию молодежи. В частотности, функционирует кадетский корпус, а в барнаульских школах действуют военно-патриотические клубы.
Напомним, жителей Алтайского края также поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Глава региона также записал видеопоздравление.
Комментарии
SpayDay – Всемирный день кастрации домашних животных – ежегодно проводится в последний вторник февраля. В этом году он выпадает на 23 февраля. Акция SpayDay пройдет в седьмой раз в России и в 27-й раз – в мире.
С праздником кастрации гражданин мер!
Корежит пропиндосов сегодня
И это чувырло нестроевое отметилось.
23.02.2021 11:50
гость
Корежит пропиндосов сегодня
Пшел на куй пдстилка одноклеточная.
Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем защитника отечества - а он не знает, что отечество это страна, где родился человек и гражданином которой является. И ежели, например, кто-то родился в Белоруссии, Украине, но в н.в. гражданин России, то к празднику такой человек отношения не имеет?!
И немцы подтянулись...