Мэр Барнаула поздравил земляков с Днем защитника Отечества

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил жителей краевой столицы с Днем защитника отечества.

"Безграничная преданность и любовь к родной земле, мужество и героизм, готовность твердо отстаивать интересы Отчизны перед лицом внешних и внутренних угроз были и остаются высшими ценностями для каждого из нас", – подчеркнул Франк.

Градоначальник выразил особую благодарность ветеранам ВОВ, участникам боевых действиях и тем, кто сейчас выполняет воинский долг.

Мэр напомнил, что власти Барнаула уделяют повышенное внимание патриотическому воспитанию молодежи. В частотности, функционирует кадетский корпус, а в барнаульских школах действуют военно-патриотические клубы.

Напомним, жителей Алтайского края также поздравили губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко. Глава региона также записал видеопоздравление.