Более 4,2 млн россиян заразились коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в России зарегистрировано 11 749 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных за время пандемии достигло 4 200 902 человек, сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1417), второе место занимает Санкт-Петербург (+909), третье – Московская область (+695). Алтайский край с 142 новыми случаями находится на 24-й строчке рейтинга.

Из больниц выписали еще 12 218 пациентов, общее число выздоровевших достигло 3 751 392 человек. С подтвержденным коронавирусом скончались еще 383 пациента, общее число летальных исходов достигло 84 430.