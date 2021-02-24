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11 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

, ИА "Амител"
В регионе лабораторно подтвердили еще 142 случая заражения инфекцией
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2280.

За сутки в лабораториях подтвердили еще 142 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 42 988 человек. Выздоровели 38 380 человек (+93 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 52, Бийск – 17, Камень-на-Оби – 7, Рубцовск – 5, Солтонский район – 4, Алейск, Славгород, Благовещенский, Быстроистокский, Крутихинский, Поспелихинский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Михайловский, Родинский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, Бурлинский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Романовский, Суетский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжелом состоянии находится 361 пациент, 91 подключен к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 762 койки.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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