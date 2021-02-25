Многокилометровые пробки растянулись в Барнауле

Огромные пробки растянулись в Барнауле 25 февраля. Соответствующие сведения размещены на сервисе "Яндекс. Пробки", оценивающем критичность дорожной ситуации, по данным на 08:35, на 8 баллов из 10 возможных (многокилометровые пробки).

Согласно статистике, по четвергам на это же время сервис оценивает движение по дорогам в среднем на 7 баллов (серьезные пробки).

В числе наиболее загруженных – Змеиногорский и Павловский тракты, проспекты Красноармейский и Калинина, а также улицы Попова, Власихинская, Советской Армии, Матросова и Северо-Западная.

Ранее жителей Алтайского края предупредили о непогоде. В частности, на регион обрушились метели и сильный ветер.