В Республике Алтай выявили еще 21 случай COVID-19

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 21 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у семи жителей Усть-Коксинского района, у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у четырёх жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Турочакского района, у одного жителя Усть-Канского района, у одного жителя Шебалинского района.

Всего за время пандемии в Горном Алтае лабораторно подтверждено 16 153 случая заболевания. Выздоровели 15 807 человек, из которых 82 – за последние сутки.

Новых смертей не зафиксировано. За весь период в регионе зарегистрировали 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 170 – от коронавируса, а еще 20 – по иным причинам.