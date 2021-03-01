В Республике Алтай выявили еще пять случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили пять случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у двух жителей Майминского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Улаганского района, у одного жителя Чойского района.

Всего за время пандемии в Горном Алтае лабораторно подтверждено 16 226 случаев заболевания. Выздоровели 15 899 человек, из которых 14 – за последние сутки.

Новых случаев гибели пациентов не зафиксировано. За весь период в регионе зарегистрировали 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 170 – от коронавируса, а еще 20 – по иным причинам.