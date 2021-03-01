Весна? Не, не слышал. Снежное 1 марта в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Календарная весна ворвалась в столицу края далеко не весенней погодой. Утром город сковали девятибалльные пробки: снег и метели создали все условия, чтобы барнаульцы опоздали на работу. Автовокзал из-за сложной дорожной обстановки отменил почти 100 рейсов. Как сообщает пресс-центр мэрии, за 1 марта в городе может выпасть около 75% от месячной нормы осадков. Также из-за снежной бури в Алтайском крае сейчас перекрыты несколько дорог, в том числе и Чуйский тракт, а региональная Госавтоинспекция обратилась к населению с призывом по возможности отказаться от загородных поездок.

Какой он – первый день весны 2021 в Барнауле – смотрите в нашем фоторепортаже.