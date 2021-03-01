Генпрокуратура потребовала экстрадировать барнаульского врача из Испании

Генпрокуратура РФ потребовала от Испании выдать доктора Евгения Блюма. Напомним, уроженца Барнаула обвиняют в хищении денег у фристайлистки Марии Чаадаевой (Комиссаровой).

"Сегодня Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Министерство юстиции Испании запрос о его выдаче", – сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2014-2015 годах Блюм похитил у Комиссаровой (Чаадаевой), получившей на Олимпиаде в Сочи тяжелую травму, свыше 29 млн рублей. Врач пообещал спортсменке, что вернет ей способность ходить, хотя заранее знал, что это невозможно. В отношении доктора возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Блюму заочно предъявили обвинение и объявили в международный розыск. 26 февраля стало известно, что уроженца Барнаула задержали в испанской Малаге, где работает основанная Блюмом клиника, которая носит его имя.