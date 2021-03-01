Алексей Смертин победил в экстремальном марафоне на льду Байкала

45-летний уроженец Алтайского края, бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин победил в марафоне "За сохранение чистых вод", сообщает "Московский комсомолец".

Спортсмен по льду Байкала преодолел 42 километра 195 метров, пробежав от одного берега самого глубокого озера в мире до другого за 3 часа 29 минут.

Примечательно, что забег начался в Иркутской области, а завершился уже на территории Бурятии.

"Я безумно счастлив, потому что получилось стать первым в другом виде спорта, – поделился Смертин на своей странице в Instagram. – Ощущение такие – гордость, благодарность. Было тяжело, но об этом чуть позже".

Стоит отметить, что это далеко не первый марафон с участием бывшего футболиста. Ранее Смертин рассказал, что начал увлекаться марафонами с 2013 года. Но поскольку к первому забегу он "кое-как" подготовился самостоятельно, последние километры ему дались очень тяжело. И первоначально он даже зарекся больше не бегать марафоны, но потом ему предложили поучаствовать в мэйджорах, и спортсмен втянулся.