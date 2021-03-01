Жителя Алтайского края осудят за развращение 14-летней девочки

Жителя одного из сел Троицкого района обвиняют в развратных действиях против 14-летней девочки. Он попросил подростка сделать фото в обнаженном виде и переслать ему.

"По данным следствия, в 2019 году молодой человек познакомился в одной из популярных социальных сетей интернета с 14-летней девочкой. Во время переписки он попросил ее изготовить и переслать фотоизображения порнографического характера, сопровождая просьбы непристойной перепиской", – пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Своими действиями 19-летний обвиняемый нарушил половую неприкосновенность ребенка, оказав отрицательное и развращающее влияние на ее развитие и воспитание.

В ходе следствия сельчанин свою вину признал и раскаялся. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.