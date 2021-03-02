Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

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Человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Чуйском тракте. ДТП произошло утром 2 марта на 135-м километре автодороги в Черепановском районе Новосибирской области.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", 27-летний водитель за рулем автомобиля Honda двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. При попытке совершить обгон он столкнулся со встречной Toyota, после чего врезался в Nissan.

В результате столкновения на месте погиб водитель Toyota, в больницу доставили водителя и двоих пассажиров Honda, в том числе двухлетнего ребенка.

Напомним, вечером 1 марта в Барнауле маршрутное такси № 18 сбило и протащило 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по зебре. Девочку доставили в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.