Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

vk.com/incident22
Человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Чуйском тракте. ДТП произошло утром 2 марта на 135-м километре автодороги в Черепановском районе Новосибирской области.
Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", 27-летний водитель за рулем автомобиля Honda двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. При попытке совершить обгон он столкнулся со встречной Toyota, после чего врезался в Nissan.
В результате столкновения на месте погиб водитель Toyota, в больницу доставили водителя и двоих пассажиров Honda, в том числе двухлетнего ребенка.
Напомним, вечером 1 марта в Барнауле маршрутное такси № 18 сбило и протащило 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по зебре. Девочку доставили в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.
Комментарии
"При попытке совершить обгон"
Водитель за рулем автомобиля Honda - либед.
И дело тут не в правом руле (а правый ли он в хонде?) а в том, что либед. Который своим скудным умишкой не понимает, что не надо близко подъезжать в обгоняемому автомобилю (особенно к крупногабаритному), т.к. видимость встречки стремится к нулю.
Жаль пострадавших. Выздоравливайте.
Позвольте спросить, кто такой ЛИБЕД?
Агрессивная Реальность
А я догадалась. Прочтите слово задом наперед.
Водитель Тойоты умер из-за нарушившего хондовода.
Вот так едешь по своей полосе, не нарушаешь, и привет.
Хонды надо запрещать, половина аварий из-за них. У нас другие дороги и условия.
Ага и Тойоты тоже, в них люди гибнут. Такая логика?
Запрещать нужно идиотов, психиатр выдает мед справку чисто формально, и с этим нужно что то делать.