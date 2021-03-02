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Новости

Смертельное ДТП произошло на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
Двое взрослых и двухлетний ребенок госпитализированы

vk.com/incident22

Человек погиб в результате столкновения трех автомобилей на Чуйском тракте. ДТП произошло утром 2 марта на 135-м километре автодороги в Черепановском районе Новосибирской области.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", 27-летний водитель за рулем автомобиля Honda двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. При попытке совершить обгон он столкнулся со встречной Toyota, после чего врезался в Nissan.

В результате столкновения на месте погиб водитель Toyota, в больницу доставили водителя и двоих пассажиров Honda, в том числе двухлетнего ребенка.

Напомним, вечером 1 марта в Барнауле маршрутное такси № 18 сбило и протащило 13-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по зебре. Девочку доставили в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.03.2021 13:43
- гость -

"При попытке совершить обгон"
Водитель за рулем автомобиля Honda - либед.

И дело тут не в правом руле (а правый ли он в хонде?) а в том, что либед. Который своим скудным умишкой не понимает, что не надо близко подъезжать в обгоняемому автомобилю (особенно к крупногабаритному), т.к. видимость встречки стремится к нулю.

2.03.2021 13:45
- гость -

Жаль пострадавших. Выздоравливайте.

2.03.2021 13:47
Агрессивная Реальность

Позвольте спросить, кто такой ЛИБЕД?

2.03.2021 13:59
- гость -

Агрессивная Реальность

А я догадалась. Прочтите слово задом наперед.

2.03.2021 14:02
- гость -

Водитель Тойоты умер из-за нарушившего хондовода.
Вот так едешь по своей полосе, не нарушаешь, и привет.

2.03.2021 14:06
- гость -

Хонды надо запрещать, половина аварий из-за них. У нас другие дороги и условия.

2.03.2021 14:14
- гость -

Ага и Тойоты тоже, в них люди гибнут. Такая логика?

2.03.2021 14:15
- гость -

Запрещать нужно идиотов, психиатр выдает мед справку чисто формально, и с этим нужно что то делать.

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