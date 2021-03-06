Такой день. "Двухэтажные" сугробы в Барнауле и заметенные трамвайные пути

Житель Иркутска приехал в гости в столицу Алтайского края и был поражен количеством неубранного снега. Мужчина продемонстрировал кадры, снятые в центральной части Барнаула около крупного бизнес-центра. Так, у расположенного рядом двухэтажного дома лежала огромная куча снега, закрывавшая собою практически весь первый этаж.

11 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2399. За сутки в лабораториях подтвердили еще 127 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 44 310 человек.

В алтайском наукограде пятый день продолжаются работы по расчистке снега на трамвайных путях, в связи с чем часть маршрутов остается заблокированной. МУП Бийска "Бийскгортранс" восстановило движение трамваев до Западного кольца (промзона). Также открыто движение по маршруту № 4а Коммунарский – Западное кольцо. Работы продолжили в направлении Лесозавода.

Жителей Алтайского края предупреждают о сильной гололедице на автодороге Барнаул – Бийск. В соцсетях опубликовали запись, на которой видно, что участок Чуйского тракта буквально блестит из-за корки льда. Есть и аварии. Так, на 254-м километре федеральной автодороги в кювет съехал пассажирский автобус.

Алтайская спортсменка Яна Кирпиченко 6 марта могла побороться за бронзовую медаль масс-старта классическим стилем на 30 км на чемпионате мира по лыжным видам спорта, но на спуске упала и врезалась в отбойник. Лыжница нашла в себе силы продолжить гонку, но потеряла шансы попасть на пьедестал. В результате она завершила турнир на 12-м месте.

Барнаульцы сфотографировали в небе над городом утром 6 марта эффект гало. Снимки, сделанные горожанами, опубликовали в социальных сетях.

Жителей Алтайского края приглашают в кинотеатр "Премьера" (ул. Крупской, 97) на бесплатный показ советских фильмов. Сеансы запланированы на 7 марта. В 11:00 начнется фильм "Валентин и Валентина" (1985) режиссера Георгия Натансона. Второй сеанс стартует в 13:00. Покажут "Гарем Степана Гуслякова" (1985, 12+).