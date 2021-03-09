Алтайский Пухляш засветился в новом клипе Little Big

Российская группа Little Big выпустила видео на новую песню под названием Sex Machine. В клипе практически нет сюжета, там просто танцы Дмитрия Пухляша Красилова и участников музыкального коллектива. Они предстают в образе "Людей в черном".

Напомним, Красилов – блогер-танцор, уроженец города Заринска Алтайского края. Он прославился после выхода клипа Little Big – Uno, с которым группа должна была поехать на Евровидение-2020. Изначально музыканты не собирались брать Пухляша с собой, но после тысяч просьб фанатов изменили свое решение. Однако из-за пандемии COVID-19 музыкальный конкурс отменили.

Ожидалось, что Little Big примет участие в Евровидении-2021. Но группа отказалась от прохождения отбора. По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, их новую работу будут сравнивать не столько с остальными конкурсантами, сколько с предыдущим треком UNO, который установил множество рекордов. В итоге страну на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman.