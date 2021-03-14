Диетолог назвал способ избежать переедания

Врач-диетолог Алексей Ковальков назвал способ избежать переедания. По его словам, для этого достаточно ускорить приход чувства насыщения.

Как рассказал специалист на своём YouTube-канале, помочь в этом деле могут отруби.

"Съешьте горсточку отрубей и запейте водой. Они дают ощущение насыщения, и вы уже съедите гораздо меньше, не будете переедать", – порекомендовал специалист.

Ковальков подчеркнул, что отруби являются совершенно натуральным продуктом, который представляет собой оболочку зерна и даже большое количество не нанесёт никакого вреда организму.

Напомним, учёные из Гарвардской школы общественного здравоохранения выяснили, что соблюдение растительной диеты, а также снижение потребления менее полезных продуктов уменьшает риск инсульта на 10%.