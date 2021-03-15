В алтайской ГИБДД рассказали подробности столкновения внедорожника с двумя грузовиками

Два человека пострадали в столкновении двух КамАЗов и УАЗа на 51-м километре трассы Белоярск – Заринск. ДТП произошло 14 марта в 22:30, однако автомобили остались на месте происшествия до утра.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, предварительно установлено, что 57-летний водитель внедорожника не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком с прицепом под управлением 38-летнего мужчины. После этого автомобиль врезался ещё в один КамАЗ с прицепом, за рулём которого был 44-летний водитель.

В результате ДТП водителю УАЗа оказали медицинскую помощь на месте. 46-летнего пассажира внедорожника госпитализировали с различными телесными повреждениями.

Напомним, что о происшествии стало известно утром 15 марта. Согласно фотографиям с места происшествия, от удара отечественный джип почти полностью смяло.