"Динамо" против "Рысей". В Барнауле стартует полуфинал Кубка Федерации по хоккею

В Барнауле на площадке "Титов Арена" пройдут первые две игры полуфинала Кубка Федерации 2021 по хоккею. Матчи запланированы на 20 и 21 марта 2021 года. Начало игр в 17:00.

Соперником "Динамо-Алтая" стал клуб "Красноярские Рыси". Команда заняла первое место в регулярном первенстве и автоматически попала в полуфинал плей-офф Кубка Федерации.

Посетить игру любимой команды можно только при соблюдении правил:

наличие маски;

соблюдение режима контроля температуры (вам измерят на входе температуру, если она выше допустимой нормы, то в посещении матча будет отказано);

соблюдение минимально допустимой социальной дистанции (1,5 метра) при нахождении в фойе;

рассадка по местам в зрительном зале с учётом норм социального дистанцирования.

Серия матчей пройдёт 20, 21, 24, 25, 28, 31 марта и 3 апреля 2021 года. Первые две игры барнаульцы проведут дома, а 24 и 25 марта – в Красноярске. Для болельщиков из Барнаула организаторы подготовили сюрприз: 20 и 21 марта состоится выступление бармен-шоу Владимира Сурикова, 21 марта – группировки СКАЙФ.

Также болельщики и все желающие посетить игру могут выиграть билеты на матч в эфирах радиостанций "Наше Радио" и "Европа Плюс Барнаул".

Напомним, что красноярцы выиграли в серии с хоккейным клубом "Челны" со счётом 4:1. Стадии серий матчей по системе плей-офф проводятся до четырёх побед, максимальное количество игр – семь.

Первые две встречи и в случае необходимости пятый и седьмой матч проводятся на полях клуба, имеющего более высокий номер "посева" в паре. Команда, выигравшая в четырёх матчах серии, становится победителем в соответствующей серии игр и выходит на следующую стадию. Проигравшие в соответствующей серии прекращают своё участие в соревновании.

Время эфира "Наше Радио" в Барнауле:

106.4 FM c 15:00 до 16:00

Телефон: 8 (3852) 27-18-12



Время эфира "Европа Плюс Барнаул"

104.9 FM c 17:00 до 18:00

Телефон: 8 (3852) 399-101