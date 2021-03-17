В Барнауле злоумышленники разбили стекло машины, чтобы достать кошелёк

Житель Барнаула 1998 года рождения обратился в полицию и рассказал о том, что ночью неизвестные разбили окно в его машине и украли кошелёк. Молодой человек отметил, что автомобиль он оставил на привычном месте.

"На следующий день мужчина обнаружил в телефоне СМС-уведомления о списании денежных средств с разных счетов. Так как кошелёк остался в машине, мужчина спустился во двор и обнаружил разбитое стекло. Кошелька с банковскими картами в авто не оказалось. В общей сложности со всех карт было похищено около 20 000 рублей", – рассказали в региональном МВД.

Полицейские установили причастных к краже. Ими оказались ранее судимые жители Барнаула 1983 и 1986 годов рождения. Украденные деньги они потратили на свои нужды.

Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже одежды из магазина спортивных товаров.