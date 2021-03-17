В Барнауле злоумышленники разбили стекло машины, чтобы достать кошелёк

Житель Барнаула 1998 года рождения обратился в полицию и рассказал о том, что ночью неизвестные разбили окно в его машине и украли кошелёк. Молодой человек отметил, что автомобиль он оставил на привычном месте.
"На следующий день мужчина обнаружил в телефоне СМС-уведомления о списании денежных средств с разных счетов. Так как кошелёк остался в машине, мужчина спустился во двор и обнаружил разбитое стекло. Кошелька с банковскими картами в авто не оказалось. В общей сложности со всех карт было похищено около 20 000 рублей", – рассказали в региональном МВД.
Полицейские установили причастных к краже. Ими оказались ранее судимые жители Барнаула 1983 и 1986 годов рождения. Украденные деньги они потратили на свои нужды.
Ранее сообщалось, что в Барнауле полицейские задержали местного жителя, которого подозревают в краже одежды из магазина спортивных товаров.
Комментарии
А вы говорите Россия не похорошела Забыли как в России без путина машину на ночь оставить нельзя было, так как утром она бы точно без колёс была. Забыли уже для чего делались магнитолы со съёмными панелями. А сейчас люди уже кошельки в машинах оставляют!
Чертей то этих нашли?
17.03.2021 12:59
Обыватель
Что же вы такой нетерпеливый,до конца текст прочитать не можете-сразу комментировать.
17.03.2021 12:57
- гость -
У меня в 2008 году без панели магнитолу украли с жигулей )) по сути больше и нечего было красть.
Ну так ещё 12 лет правления путина не прошли даром. Уверяю вас, что сегодня тот же жигуль с той же магнитолой вы могли бы и вовсе не запирать и никто и ничего бы не взял
Ну может хоть так заставят людей машины ставить в гараж
17.03.2021 13:28
- гость -
Наивный чукотский юноша!