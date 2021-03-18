92 спецмашины будут убирать снег в Барнауле в ночь на 19 марта

На дорогах Барнаула в ночь на 19 марта будут работать 92 снегоуборочных машины. На линию выведут комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры и снегопогрузчики.

"Сегодня планируется вывоз снега с проспектов Ленина, Социалистического, участков улиц Сизова, Пионеров, Советской, Короленко, Гоголя, Советской Армии, Матросова, Г.Исакова, транспортной развязки на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта", — рассказали в городской администрации.

Ранее сообщалось, что пять участков обшей протяжённостью свыше 40 км начнут ремонтировать в 2021 году в Алтайском крае. Работы запланированы рядом с Павловском, Мамонтово, Закладным, Буканским и Кулундой.