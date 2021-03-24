Штормовой ветер и плюсовую температуру обещают в Алтайском крае 24 марта

В среду, 24 марта, на территории Алтайского края будет тепло, но очень ветрено. Настолько, что синоптики объявили штормовое предупреждение.

Температура воздуха в регионе составит +3...+8 градусов, местами по западу -3.. +2 градуса с похолоданием в течение дня. На большей части края умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами гололёдные явления, по северо-западу метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 13-18 м/с, порывы до 23 м/с, местами по югу и востоку 27-32 м/с.

В Барнауле термометры покажут +3...+5 градусов с похолоданием в течение дня до -1°С. Умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололёдные явления. В утренние часы на дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 13-18 м/с.