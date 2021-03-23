Такой день. Условный срок за смертельное ДТП и штормовое предупреждение

Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды передаёт штормовое предупреждение на вторую половину ночи и день 24 марта. По прогнозам синоптиков, порывы ветра местами будут достигать 32 м/c.

Многодетная мать Елена Воронцова провела одиночный пикет в Барнауле, после чего оказалась в больнице. Женщина пять лет ждёт положенного по закону земельного участка, чтобы начать строить жильё для своей семьи. По словам Воронцовой, власти отвечают, что "земли нет", нужно ждать, и дают "отписки".

Позднее власти прокомментировали ситуацию. По данным администрации Первомайского района, Елена Воронцова стоит в очереди на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, он будет предоставлен ей в порядке очерёдности.

По состоянию на январь 2021 года её номер в очереди на участок – 68-й, хотя всего в регионе проживают 30 636 семей, имеющих троих и более детей, а очереди на получение земли в крае ждёт 11 871 многодетная семья.

22-летний голкипер "Динамо-Алтай" Данил Тимченко, который сел за руль пьяным и устроил смертельное ДТП, получил условный срок. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы условно и лишил водительских прав на два с половиной года.

Утром 23 марта жёсткое столкновение фуры и внедорожника произошло на трассе Барнаул – Рубцовск. От удара легковую машину буквально расплющило, а грузовой автомобиль разъединился с прицепом.

Как позже выяснилось, в аварии есть погибший – 59-летний водитель внедорожника, который не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.