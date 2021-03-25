"Динамо-Алтай" вновь уступило в Красноярске

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" вновь проиграли "Красноярским Рысям" и теперь находятся в шаге от вылета из Кубка Федерации. Четвёртый матч полуфинальной серии турнира состоялся в четверг, 25 марта, на льду красноярской "Платинум-Арены" и завершился поражением барнаульцев со счётом 2:5.

Голы в составе алтайской команды забили Владислав Янцен и Антон Тихомиров. Напомним, в среду, 24 марта, барнаульцы также уступили в овертайме с результатом 1:2. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед теперь 3:1 в пользу "Рысей".

В воскресенье, 28 марта, команды проведут пятый поединок. Игра пройдёт на льду барнаульской "Титов-Арены" и начнётся в 17:00.