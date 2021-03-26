Владимира Путина удивила фотография Николая Баскова в детском театре

Президент России Владимир Путин удивился, увидев на стене Детского музыкального театра юного актёра в Москве фотографию певца Николая Баскова. Об этом пишет "Российская газета".

Художественный руководитель и основатель театра Александр Фёдоров провёл для президента экскурсию по новому зданию театра. Осматривая фотографии юных артистов на стене, Путин заметил снимок маленького Баскова.

"Басков у вас тоже здесь проходил курс молодого бойца?" – поинтересовался Путин.

Фёдоров ответил, что певец был одним из первых учеников театра и обучался в нём с 10 до 16 лет.

Ранее Басков обратился за помощью к государству, оформив заявку на получение минимального размера оплаты труда. По слова певца, МРОТ он просил не для себя, а для коллектива, который артист во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату.