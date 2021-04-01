Мошенник едва не украл 1,5 млн рублей у 85-летней жительницы Барнаула

В Барнауле полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника, который под видом правоохранителя хотел обмануть 85-летнюю пенсионерку по схеме "ваш родственник попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
"В ночное время пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и шокировал пожилую женщину новостью, что её близкий родственник попал в ДТП. Чтобы избежать привлечения к ответственности, необходимо отдать 1,5 млн рублей", – говорится в сообщении.
Однако провести женщину аферисту не удалось: та сообразила позвонить родственникам и убедилась, что всё в порядке. После этого она обратилась в полицию. Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".
Комментарии
1,5 млн рублей у 85-летней
А молодежь на митинги собирается, у них нет 1,5 млн
А молодежь на митинги собирается, у них нет 1,5 млн
Так у них и пенсии такой нет
зря не повелась, нужно изымать лишние деньги
Радио "Комсомольская правда" рекламирует медицинские приборы, лечащие всё, за 20 000 рублей, которые якобы распространяются только через агентскую сеть. Развелось этих мошенников.
у каждой старушки по 1.5 ляма есть?
народ наш богатеет и здравствует! и только крикуны на амике воду мутят
1.04.2021 12:51
- гость -
зря не повелась, нужно изымать лишние деньги
Похоже, у нее их просто не было))
Хватит уже про миллионеров -пенсионеров! Или они впроголодь 40 лет копят, или ходят в лохмотьях и спят на рваных простынях или не знаю что. Пенсии хватает на неделю. Сегодня пошла с тысячей и половина корзинки пришлось обратно отдать в Марии, т.к. еще в Новэксе купила мыло, да пасту, порошок, бумагу(все самое дешевое) и 1000 нет.
всю жизнь в голоде житье в лохмотьях а на счету миллионы... походу там с головой не все в порядке
Не в порядке с головой у тех кто пенсию у нас в стране назначает
1.04.2021 15:11
Пенс
Это называется пожадничала, а не "денег не хватило". Полную корзинку с Марии еще утащить надо, если там конечно не только сигареты.