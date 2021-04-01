Мошенник едва не украл 1,5 млн рублей у 85-летней жительницы Барнаула

В Барнауле полицейские устанавливают личность и местонахождение мошенника, который под видом правоохранителя хотел обмануть 85-летнюю пенсионерку по схеме "ваш родственник попал в беду". Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

"В ночное время пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и шокировал пожилую женщину новостью, что её близкий родственник попал в ДТП. Чтобы избежать привлечения к ответственности, необходимо отдать 1,5 млн рублей", – говорится в сообщении.

Однако провести женщину аферисту не удалось: та сообразила позвонить родственникам и убедилась, что всё в порядке. После этого она обратилась в полицию. Правоохранители, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество".