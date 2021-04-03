100 тысяч жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса

На утро 3 апреля 101 400 жителей Алтайского края сделали прививку от ковида вакциной "Спутник V". Из них 69 168 человек поставили оба компонента, сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19.

В Алтайский край уже поступило 124 017 комплекта вакцины. По данным Минздрава, в прививочной кампании участвуют свыше 80 медицинских организации, при этом в крупных районах одновременно работают несколько площадок, расположенных в разных населённых пунктах.

Ранее сообщалось, что прививки от коронавируса планируют поставить 1,1 млн жителей Алтайского края в 2021 году. По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Попова, этот план рассчитывают выполнить уже к сентябрю.

За последние сутки в крае выявили 96 случаев коронавируса, выздоровели 119 пациентов, скончались 12 человек.